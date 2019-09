Serie B, la giornata in diretta dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Il menù della quinta giornata (infrasettimanale) di Serie B, in attesa dei posticipi di domani, propone la sfida amarcord tra Perugia e Frosinone. I tecnici ed ex Campioni del Mondo Oddo e Nesta (per lui un ritorno a Perugia) si sfidano per confermare le ambizioni di alta classifica. L'Ascoli di Zanetti secondo riceve lo Spezia di Italiano, alla ricerca di punti per avvicinare la zona playoff. Il Cittadella vuole abbandonare la bassa classifica, ma dovrà fare i conti con il Pescara di Zauri. Il Cosenza, contro un Livorno reduce dal primo successo in campionato, vuole tornare alla vittoria dopo due ko consecutivi. Stroppa e il suo Crotone ricevono una Juve Stabia ancora a secco di vittorie, mentre la capolista Entella sfiderà l'ambizioso Venezia. Spareggio tra Pisa ed Empoli, entrambe a quota 8 punti, il Benevento di Inzaghi vuole confermarsi al primo posto, ma dovrà vedersela con il temibile Pordenone di Tesser.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin; Gerbo, Petrucci, Piccinocchi; Ninkovic; Ardemagni, Da Cruz. All.: Zanetti

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Marchizza, Bastoni; Bartolomei, M.Ricci, Mora; Gyasi, Gudjohnsen, F.Ricci. All.: Italiano.

TV: DAZN

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Panico; Diaw, Vrioni. All.: Venturato.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Del Grosso; Memushaj, Kastanos, Machin; Galano, Brunori, Di Grazia. All.: Zauri.

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanoutè, Greco, Sciaudone, Lazaar; Rivière, Machach. All.: Braglia.

LIVORNO (4-3-3): Zima; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura. All.: Breda.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All.: Stroppa.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Di Gennaro, Carlini, Addae; Elia, Forte, Canotto. All.: Caserta.

ENTELLA (4-4-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Sernicola, Coulibaly, Toscano, Eramo; Schenetti, Morra. All.: Boscaglia.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Fiordilino, Zuculini, Vacca; Capello; Bocalon, Montalto. All.: Dionisi.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic; Bonaiuto; Iemmello, Falcinelli. All.: Oddo.

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Gori, Maiello, Haas; Ciano; Trotta, Novakovich. All.: Nesta

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Siega, Pinato; Masucci, Marconi. All.: D'Angelo.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli, Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Frattesi; Dezi; Mancuso, La Gumina. All.: Bucchi.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Monachello. All.: Tesser.

BENEVENTO (4-4-2): Manfredini; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Tello, Viola, Kragl; Armenteros, Coda. All.: Inzaghi.

