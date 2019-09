Livorno sciupone, Salernitana cinica: Ventura vince 3-2 in trasferta

LIVORNO - Tra Livorno e Salernitana vincono i campani 3-2, bravi a non sciupare le poche occasioni concesse dai toscani di Breda.

Apre Marsura

La prima occasione della gara è per i toscani, al 10': gran traversone di Luci dalla trequarti e incornata a centro area di Raicevic, che però impatta male e spedisce alto. Passano altri dieci minuti, e il gol dei labronici arriva davvero: suggerimento illuminante di Marras in area per Del Prato, che va al cross basso. Ne nasce una mischia in area piccola, che risolve Marsura con un tap-in. Il Livorno sfiora il raddoppio con Raicevic che di testa sfiora il sette, poi la Salernitana si fa viva dalle parti di Zima con Djuric, ma Porcino salva incredibilmente sullalinea. Le squadre si iniziano ad allungare e la partita si fa sempre più divertente: Boben prende un palo per il Livorno, ma prima dell'intervallo Migliorini fa 1-1, grazie al suggerimento perfetto di Cicerelli, abile a mettergli un crosso eccezionale sulla testa.

Di Gennaro sfortunato, Djuric killer

Il secondo tempo inizia a 100 all'ora, come la prima frazione: dopo 12 minuti Raicevic, servito da Marras, da posizione angolatissima riesce a trafiggere Micai. Al quarto d'ora, la squadra di Breda si fa beffare da un suo giocatre, precisamente da Di Gennaro, che devia sfortunatamente un cross di Giannetti. Il Livorno continua ad avere il pallino del gioco, sfornando occasioni a ripettizioni a raffica con Raicevic, Marsura e Del Prato, ma in pieno recupero Djuric compie quello che sa fare meglio, ossia gol: traversone largo di Lopez e il bosniaco, tutto solo, di testa buca Zima, 3-2 per la Salernitana. Con questa vittoria gli uomini di Ventura si portano a -1 dalla vetta, in attesa che giochi domani l'Ascoli.

LIVORNO-SALERNITANA 2-3: NUMERI E STATISTICHE