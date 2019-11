Spezia-Frosinone 2-0: Italiano spezza la striscia positiva di Nesta

LA SPEZIA - Il Frosinone cade in casa dello Spezia: gli uomini di Nesta, ancora fuori dalla zona playoff, non perdevano dalla sfida contro il Perugia.

Gudjohnsen letale

Pronti, via e Dionisi fa tremare il palo dello Spezia con diagonale velenoso su cui Ramos ha responsabilità. I padroni di casa cercano il dialogo tra le linee, ma non ci sono spazi. Al minuto numero otto Mastinu con un gran tiro dalla distanza impegna Bardi, che lo manda in corner. La seconda importante chance per gli uomini di Nesta capita al 17', in una mischia furibonda in area su cui gli aquilotti allontanano. Nonostante tanti errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre, , pochi minuti prima della mezz'ora lo Spezia passa in vantaggio: Maggiore apre l'azione sulla sinistra per Bidaoui, che mette un gran pallone in mezzo all'area: Gudjohnsen, appostato come un falco, non sbaglia. Per un pelo il Frosinone non subisce il raddoppio un minuto dopo: Bardi si esalta su di un tiro al volo di Ricci.

Bidaoui, un gol annullato e un gol regolare

Inizia la ripresa e Nesta richiama in panchina Ciano, malandato, per Novakich. I giallazzurri si riversano nella metà campo ligure per cercare il pareggio, e per poco Haas non lo trova: prende però il palo al termine di un bell'inserimento. Lo Spezia, che gioca più di contropiede, si vede annullare il gol del 2-0 a Bidaoui per fuorigioco. I ciociari quando vengono presi dalle ripartenze bianconere soffrono: ci pensa Bardi (miracoloso sul guizzante esterno marocchino) a tenerli a galla. Tra i laziali entra Citro al posto di Zampano per l'ultimo assalto, ma è sempre il terribile Bidaoui a mettere alla frusta la difesa di Nesta, trovando finalmente il gol del 2-0: contropiede perfetto, concluso saltando Bardi. Lo Spezia mette punti preziosi tra sè e la zona retrocessione.

SPEZIA-FROSINONE 2-0: NUMERI E STATISTICHE