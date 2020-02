Diretta Juve Stabia-Perugia e Chievo-Venezia, probabili formazioni. Dove vederle in tv

CASTELLAMMARE DI STABIA - Ventiduesima giornata in campo oggi alle 15 con due incontri. Al Menti di Castellammare la Juve Stabia cerca di proseguire la striscia positiva (imbattuta da 6 turni) e proseguire la propria risalita in classifica, ospitando il Perugia (la cui vigilia è stata rattristata dal lutto di Gaucci) che dal canto suo cerca punti playoff. Derby veneto al Bentegodi: il Chievo di Marcolini cerca punti per le zone alte della classifica, il Venezia di Dionisi per allontanarsi da quelle calde.

SEGUI JUVE STABIA-PERUGIA IN DIRETTA

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Ricci; Addae, Calò, Mallamo; Bifulco, Forte, Canotto. All.: Caserta.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Nzita; Falcinelli, Iemmello. All.: Cosmi.

TV: Dazn.

SEGUI CHIEVO-VENEZIA IN DIRETTA

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Vignato; Meggiorini, Djordjvevic. All.: Marcolini.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Fiordilino, Zuculini, Maleh; Aramu; Montalto, Capello. All.: Dionisi.

TV: Dazn.