Serie B, il giudice sportivo ne ferma 15: tre turni a Defendi

ROMA - Sono 15 i giocatori fermati dal Giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, dopo le gare del fine settimana valide per la 29ª giornata di campionato. La sanzione più pesante riguarda il centrocampista della Ternana Marino Defendi, squalificato per tre giornate "per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario", secondo quanto specificato dal comunicato ufficiale. Agli altri giocatori segnalati comminato un turno di stop: si tratta di De Maio del Vicenza, Ioannou del Como, Lunetta dell'Alessandria, Visentin e Vita del Cittadella, Bellusci e Collocolo dell'Ascoli, Bernabè Garcia e Vazquez del Parma, Caso del Cosenza, Ciano del Frosinone, Crisetig della Reggina, Ionita del Benevento e Proietti della Ternana. Comminate anche sanzioni a tre società per il lancio di fumogeni in campo da parte delle rispettive tifoserie: al Parma inflitti 4.000 € di multa, 3.000 € per il Pisa e 2.000 € per il Lecce.