Benevento, ufficiale Kubica

BENEVENTO - Krzysztof Kubica è un nuovo giocatore del Benevento: lo ha ufficializzato il club giallorosso dopo la firma del contratto che legherà il giocatore ai sanniti fino al 2026. Il centrocampista polacco, classe 2000, già nazionale Under 21, arriva a titolo definitivo dal Górnik Zabrze: monitorato già da tempo, ambidestro, regista dai notevoli mezzi fisici, in grado di fare schermo davanti alla difesa e far ripartire l'azione, rappresenta un investimento importante per il Benevento. Indosserà la maglia numero 6. Il mercato dei giallorossi non si chiude però qui. Potrebbe ancora accadere qualcosa. In difesa, se dovesse uscire Barba, può concretizzarsi il ritorno di Luca Caldirola del Monza. Sempre in casa Monza si guarda per un ulteriore innesto nel reparto offensivo: il danese Christian Gytkjaer può essere l'alternativa a Simy della Salernitana.