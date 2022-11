Serie B, il Modena sgambetta il Parma: espugnato il Tardini 2-1

PARMA - Il Modena di Attilio Tesser sotto gli occhi di Stefano Pioli espugna il Tardini di Parma e torna a casa con il bottino pieno. Il derby emiliano finisce infatti (2-1), grazie alle reti di Falcinelli e Bonfanti nel primo tempo; due marcature pesanti, che valgono oro, perchè consentono ai canarini di salire a quota 17 in classifica e di tornare alla vittoria dopo più di un mese. Per il Parma è invece un'altra occasione persa, che significa quarto ko del campionato. Solo per le statistiche infatti, la rete su rigore di Vazquez che aveva riaperto il match.

Primo tempo: Parma colpito ed affondato da Falcinelli e Bonfanti

Il Parma parte forte e al 2' si rende pericoloso con una staffilata di Man dalla distanza che termina alta non di molto. Ancora ducali al 10': traversone di Vazquez dalla trequarti, deviazione volante di Inglese che viene però bloccata a terra da Gagno. A sbloccarla però ci pensa il Modena con Falcinelli, che al 18' su una punizione dalla trequarti di Tremolada la mette in fondo al sacco di testa dopo un imperioso stacco: 0-1. I crociati tentano di abbozzare una reazione, ma i canarini al 24' raddoppiano: Tremolada pennella un cross dalla sinistra, Bonfanti colpisce al volo e con il piatto destro trafigge Corvi. Il Parma prova a reagire ma non punge, Vazquez colpisce di testa ma Gagno blocca senza problemi. La prima frazione termin così con la squadra di Tesser sul doppio vantaggio.

Secondo tempo: Vazquez la riapre ma non basta. Gagno prodigioso e il Modena si prende il derby

Il Parma cerca subito di accellerare i ritmi, ma non riesce a creare veri pericoli dalle parti di Gagno. Bernabè al 5' esplode un destro a giro ma l'estremo del Modena è attento. Al 26' la partita ha un sussulto: Bonfanti attera in area Benedyczak e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto Vazquez spiazza Gagno e riapre la gara. Mihaila dà la scossa alla squadra di Pecchia che nel finale cerca di trovare il pari con un tiro in diagonale di Camara deviato in corner da Gagno. Proprio Camara, servito da Bonny in pieno recupero, sfiora il pareggio, ma Gagno con un miracolo salva tutto e i tre punti vanno al Modena.