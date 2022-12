Serie B, Pavoletti risponde a Camara: Cagliari-Parma finisce 1-1

CAGLIARI - Non si fanno male Cagliari e Parma , che nel secondo degli anticipi del sabato, all'Unipol Domus non vanno oltre il risultato di (1-1). Un punto che serve a poco ad entrambe: i ducali salgono momentaneamente al terzo posto a quota 23 insieme al Genoa , il Cagliari sale invece al decimo posto a 19 punti. Al vantaggio di Camara nel primo tempo, ha risposto Pavoletti nella ripresa.

Primo tempo: il Cagliari non punge, Camara ne approfitta e porta in vantaggio i ducali

La partita si infiamma subito: al 3' grande giocata di Vazquez, che penetra in area di rigore saltando tre avversari concludendo poi col mancino, ma Radunovic respinge. Al 9' il Cagliari prova a rispondere con un suggerimento di Lapadula per Pavoletti, ma Balogh allontana. Passano dieci minuti e il Parma va in vantaggio con Man, ma dopo un ceck al Var l'arbitro annulla per un fallo di mano dello stesso attaccante. Al minuto 28, cross dalla sinistra di Barreca per Nandez che colpisce di testa: Chichizola è prodigioso e dice di no. Al 39' però è il Parma a sfiorare il vantaggio con un gran tiro di Inglese, Radunovic compie un miracolo. Gli sforzi dei ducali si concretizzano al 44' quando Camara di testa su cross di Vazquez buca Radunovic e porta in vantaggio i suoi: 0-1. La prima frazione termina così con la squadra di Pecchia avanti di una rete.

Secondo tempo: Pavoletti approfitta di un errore di Chichizola e regala un punto al Cagliari

In avvio di ripresa il Cagliari pareggia subito con Pavoletti (9'). Su un retropassaggio di Delprato infatti, Chichizola controlla il pallone ma scivola, in agguato c'è Pavoletti che da due passi non sbaglia e fa 1-1. Al 12' Lapadula ci prova in semirovesciata, ma Chichizola è prodigioso e ribatte con la faccia da posizione ravvicinata. Al 30' ci prova ancora Lapadula con il sinistro, ma la conclusione non impensierisce Chichizola che respinge. Il Parma ci prova fino alla fine, ma il gol non arriva. Termina 1-1.