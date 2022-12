Serie B, Brescia-Parma 0-2: Pecchia esulta con Man e Bonny

BRESCIA - Apre Man in avvio, chiude Bonny in pieno recupero: il Parma torna dalla trasferta di Brescia dopo aver espugnato il Rigamonti con il punteggio di 2-0 e mettendo in tasca tre punti preziosi per la propria classifica. La squadra di Pecchia , infatti, si porta ora a quota 26 punti (scavalcando proprio il Brescia), che valgono la quinta posizione in graduatoria, condivisa con la Ternana .

La sblocca Man nel primo tempo

Parma pericoloso al 7' con un cross di Juric non trattenuto da Lezzerini, Vazquez insacca ma commette carica sul portiere. Ospiti in vantaggio al 16': Vazquez serve Valenti che a sua volta tocca basso per Man il quale dal limite lascia partire un rasoterra preciso che batta Lezzerini, 0-1. Al 28' Tutino serve Vazquez che calcia a botta sicura, ma trova l'opposizione di Mangraviti che devia in calcio d'angolo. Parma a un passo dal raddoppio al 36': Man si inovola sulla destra per poi accentrarsi portandosi la palla sul mancino, conclusione che colpisce il palo della porta difesa da Lezzerini.

La chiude Bonny nel recupero

Nella ripresa, all'8' un colpo di testa di Moreo viene sporcato in calcio d'angolo da Balogh. Al 16', rete annullata al Brescia: Van de Looi mette in mezzo dove Del Prato devia verso la porta e Ayé ribadisce in rete, ma c'è offside. Al 23' ancora Brescia con un cross di Galazzi alzato da Bonny di testa: Chichizola pronto all'intervento, mentre la nebbia sul Rigamonti si fa sempre più fitta. Al 37' Estevez ci prova dai 25 metri, ma il portiere del Brescia Lezzerini blocca in due tempi il pallone. Pericoloso il Brescia un minuto dopo: Karacic mette in mezzo dove Moreo schiaccia di testa, poi Del Prato alza di poco sopra la traversa. In pieno recupero, il raddoppio del Parma: Coulibaly se ne va in ripartenza e serve Bonny il quale, dopo aver superato Mangraviti, batte Lezzerini, O-2.