Serie B, il Boxing Day è stato un successo: ecco tutti i numeri record

ROMA - Boxing Day da record per la Serie BKT non solo per il pubblico negli stadi. Come infatti comunicato da Sky, uno dei broadcaster ufficiali della Lega B, le partite della 19/a giornata di B hanno ottenuto il primato stagionale di audience televisivo con 622 mila spettatori medi cumulati, migliorando i vari record inanellati per la 15°, 16° e 17° giornata. In particolare il posticipo Bari-Genoa è stato visto nel complesso da 176 mila spettatori medi e 624 mila spettatori unici, diventando la partita più vista della stagione, insieme a Genoa-Cagliari dello scorso ottobre. Nel pomeriggio, invece, Diretta Gol Serie B delle ore 15 ha raccolto 122 mila spettatori medi, con 433 mila contatti unici.