Palermo, guasto all'aereo: rinviata la gara di campionato con l'Ascoli

Disavventura per il Palermo, costretto a rinviare di un giorno la sfida di campionato contro l'Ascoli, in programma originariamente oggi alle 14. Il match slitta a domani, domenica 29 gennaio , con calcio d'inizio confermato alle ore 14. I rosanero sono stati fermati da un problema verificatosi all'aereo che avrebbe dovuto portarli a Roma. Subito dopo il decollo dal capoluogo siciliano, il comandante del volo ha deciso di tornare subito indietro.

Il comunicato della Lega

La Lega di Serie B ha confermato lo slittamento del match, "valutata la sussistenza di ragioni oggettive e in accordo con le società coinvolte". "Il Palermo, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero porgono i più sentiti ringraziamenti a tutti quanti si sono adoperati per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato", sottolinea in una nota il club rosanero.