Come giocherà il Benevento di Stellone

BENEVENTO - La firma sul contratto, poi subito in campo per conoscere la squadra. Ai tifosi parlerà venerdì, giorno della conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta di Cagliari. Roberto Stellone si è preso il Benevento, a lui il presidente Vigorito ha affidato una missione delicatissima: raggiungere in 15 giornate la salvezza, staccandosi dal penultimo posto.

STAFF - Stellone ripartirà con ogni probabilità dal 3-5-2 già utilizzato da Cannavaro, che a sua volta lo aveva ereditato da Fabio Caserta: è il modulo che ha utilizzato l'anno scorso alla Reggina, portandola alla salvezza dopo essere arrivato a stagione in corso. Rispetto allo scenario iniziale, Stellone potrà lavorare con il suo staff, nel quale entra come vice Dagoberto Carbone, già nel vivaio giallorosso. Andrea Gennari (ex calciatore del Benevento) sarà il collaboratore tecnico, Alessandro Riela il preparatore atletico e Carmelo Merenda il match analyst.

CANNAVARO RESCINDE - Il Benevento ha anche annunciato di avere trovato l'accordo con Fabio Cannavaro per la risoluzione del contratto che legata il tecnico al club giallorosso fino a giugno 2024, con un ingaggio che per la stagione prossima sarebbe stato di circa un milione di euro. Vanno via dunque il suo vice, Paolo Cannavaro, il preparatore dei portieri Franco Cotugno, il preparatore atletico Jordi Garcia e il collaboratore tecnico Francesco Troise. A loro va il ringraziamento del club «per aver concesso al Benevento Calcio la massima disponibilità, rinunciando a quanto dovuto, e augura a tutti di ottenere, sin dai prossimi incarichi, grandi soddisfazioni».