Serie B, arbitri: Maggioni per il Frosinone. Reggina-Modena a Sacchi

ROMA - Designati gli arbitri per le gare del ventiseiesimo turno del campionato di serie B. Venerdì sono in programma due anticipi: Frosinone-Parma sarà diretto da Maggioni della sezione di Lecco, mentre Pisa-Perugia è stato affidato a Santoro di Messina. Le altre: il Bari di scena a Brescia, sarà "fischiata" da Giua di Olbia; la Reggina che ospiterà il Modena avrà come fischietto Sacchi di Macerata; Ternana-Cittadella a Marcenaro di Genova; Sudtirol-Palermo a Fourneau di Roma. Per il Genoa c'è Pezzuto, per il Cagliari Zufferli.