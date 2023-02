Benevento, i dubbi sugli svincolati

ROMA - Stellone è alle prese con una nuova emergenza infortuni ma il Benevento appare orientato a non tornare sul mercato degli svincolati sebbene abbia ancora dei posti "over" in rosa da poter riempire. La prima scadenza era quella del 24 febbraio, quando potevano essere tesserati calciatori che avevano risolto il contratto durante una delle due precedenti finestre di mercato. Dopo la separazione da Pasquale Foggia, le funzioni federali di ds sono state assorbite dal presidente Vigorito ad interim, in attesa di scegliere un nuovo responsabile dell'area tecnica per la prossima stagione. L'area scouting ha però continuato a lavorare sui dossier già aperti da tempo - gli osservatori sono coordinati da Salvatore Nardi - e ha segnalato in particolare due profili: Ola Kamara (33 anni), norvegese originario della Sierra Leone, liberatosi dal DC United, e Jurgen Locadia (29 anni), olandese ex Bochum che alla fine è andato a giocare nel Persepolis di Teheran. In entrambi i casi non c'erano garanzie di un immediato e proficuo inserimento nel gruppo di Stellone.