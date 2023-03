Serie B, dieci squalificati per un turno: l'elenco completo

ROMA - Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo l'ultima turno di campionato. Sono in tutto dieci i calciatori squalificati in vista della ventinovesima giornata: Falasco (Ascoli), Rosi e Curado (Perugia), Belardinelli (Sudtirol), Cionek (Reggina), Del Prato e Vazquez (Parma), Magnino (Modena), Pavan e Salvi (Cittadella). Tra i dirigenti, un turno di stop a Zonta (Cittadella); tra i medici un turno a Cassago (Sudtirol); tra gli altri tecnici un turno a Perri (Cosenza). Per quanto riguarda le società, ammende ad Ascoli (4.000 euro) e Pisa (1.500 euro).