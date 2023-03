Terremoto: Perugia-Reggina rinviata a data da destinarsi

PERUGIA - La sfida di campionato tra Perugia e Reggina, in programma domani alle ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi. A confermarlo è stato il club umbro attraverso un comunicato ufficiale, seguendo l'ordinanza emanata dal Comune, che ha chiuso lo stadio Renato Curi fino al 20 marzo. La decisione è stata annunciata "in relazione" al terremoto che ha interessato la zona di Umbertide e presa dopo un sopralluogo svolto dai tecnici dell'ente con il supporto del vigili del fuoco.

Perugia-Reggina rinviata, il comunicato

"I biglietti già emessi per la gara in oggetto sono validi anche per la gara di recupero. Una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita", si legge nella nota del club umbro.