Cagliari a valanga sul Perugia: Ranieri sale al quarto posto

PERUGIA - Il Cagliari di Claudio Ranieri travolge in trasferta il Perugia, imponendosi al Curi con un netto 5-0. Una vittoria che permette ai rossoblù di superare momentaneamente in classifica il Parma e di agganciare il Sud Tirol a quota 54. Il Perugia di Castori resta in terz'ultima posizione a quota 36, con due lunghezze da recuperare sul terzetto composto da Cittadella, Brescia e Cosenza.