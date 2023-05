Colpo Benevento: Carli è il nuovo dt

BENEVENTO - Mentre i tifosi giallorossi s'interrogano sul futuro, il presidente Vigorito il futuro del Benevento l'ha già scritto piazzando un clamoroso colpo per l'area tecnica. Il nuovo dt del Benevento è Marcello Carli, che si lega al club sannita fino al 2026. Grande protagonista a Empoli, reduce dalle esperienze di Cagliari e Parma, è un profilo scelto per pensare in grande senza perdere di vista la sostenibilità. La ricerca del talento, la valorizzazione dei giovani, clamorose plusvalenze sul mercato: a Empoli andò esattamente così. Un profilo di grande spessore, una mossa che fa ben capire come il Benevento intenda reagire dopo la retrocessione in C divenuta matematica sabato scorso, nonostante la vittoria sul Modena.