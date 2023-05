Perugia-Benevento, la Figc apre un'inchiesta: possibile illecito sportivo

La Serie B del Perugia si è chiusa con una vittoria amara contro il Benevento, che non ha evitato la retrocessione. La formazione umbra ha infatti chiuso al terzultimo posto visto il pareggio del Brescia, che ha preso l'ultimo posto disponibile per i playout. Il 3-2 finale al Curi non è valso nulla per il Perugia, ma è finito comunque nel mirino della Procura della Figc.