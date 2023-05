Serie B, playoff: Lapadula show, Cagliari in semifinale

CAGLIARI - ll Cagliari supera 2-1 il Venezia e stacca il pass per la semifinale dei playoff di Serie B. Nel match della 'Unipol Domus' valido come turno preliminare, la squadra di Claudio Ranieri mette sotto i lagunari di Paolo Vanoli nel primo tempo grazie alla doppietta di Lapadula (14' e 18'). Nella ripresa la squadra ospite alza il pressing e accorcia le distanze con Pierini (52'). In semifinale i sardi se la vedranno con il Parma. La partita di andata si giocherà martedì sera, ritorno sabato 3 giugno al Tardini.