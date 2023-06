Bari-Sudtirol diretta: ora LIVE la partita di oggi

BARI - Secondo round della semifinale playoff tra Bari e Sudtirol: si parte dall'1-0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra di Mignani che dovrà superare quella di Bisoli con qualsiasi risultato entro i tempi regolamentari. Il Sudtirol ha invece a disposizione due risultati su tre per approdare alla finale.