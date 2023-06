Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana: la battuta su Inzaghi

REGGIO EMILIA - "Non vedo l'ora: da calciatore ero tutti i giorni giudicato, quella pressione mi manca. Ho dedicato tempo alla famiglia, ma quando sei sul campo vuoi staccare, quando sei a casa vuoi lavorare, è sempre così". Alessandro Nesta si presenta come nuovo allenatore della Reggiana , che torna in Serie B dopo aver vinto il girone B della Serie C con Aimo Diana al timone . L'ex Lazio , Milan e Nazionale ritrova come direttore sportivo Roberto Goretti : "Ci stuzzicavamo già da giocatori. E lo facciamo anche nei nuovi ruoli - commenta Nesta - ma poi le cene insieme sistemano tutto. Scherzi a parte, con Goretti condivido molte idee, siamo in sintonia. Sono certo che farà una squadra all'altezza, e nel mentre io non vedo l'ora di conoscere tutto e tutti di Reggio, a partire dal patron".

Sulla Reggiana che verrà, questi i primi pensieri di Nesta: "Preferisco la difesa a 4 a quella a 3, perché paradossalmente preferisco avere un attaccante in più e un difensore in meno. Preferisco avere il pallone, anche perché ho difeso per una vita e so quanto sia dura difendere".

Il campionato di Serie B, per Nesta ha un "livello in crescita costante, ci sono tanti giocatori di qualità. L'obiettivo della società è chiaro e lavoreremo per quello". Tanti campioni del mondo nel 2006 si sono ultimamente cimentati con il campionato cadetto: "Fabio Grosso lo ha vinto... almeno qualcuno si metterà l'anima in pace. Mio padre faceva il ferroviere, sarei stato un raccomandato se avessi intrapreso quella carriera, ma ho fatto altro nella vita e nel calcio me la sono dovuta sudare. Chi vorrei affrontare tra i miei ex compagni? Sicuramente non Filippo Inzaghi, con lui ho sempre perso, speriamo che vada ad allenare all'estero...". Alla presentazione è intervenuto anche il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno: "Abbiamo scelto Nesta non perché ex grandissimo calciatore, ma perché allenatore bravo e preparato, giovane e che ama il proprio lavoro". Infine, il commento del ds Goretti: "Il 1' luglio inizia la stagione e la scelta di Nesta rappresenta il primo mattone dell'annata".