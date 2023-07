Calendario Serie B 2023-24, tutte le partite della prossima stagione

E' stato sorteggiato il calendario della Serie B per la stagione 2023-24. "Ringrazio tutti per essere qui. In primis al Como che ci ospita e tutte le altre autorità intervenute per questo evento. Lo scorso è stato un anno che ci ha dato grandi soddisfazioni, andando avanti con coerenza e investimenti nella tecnologia. Vogliamo essere gli alfieri del calcio italiano nel mondo", ha dichiarato il presidente della Lega B Mauro Balata.