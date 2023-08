Serie B, i ripescaggi: Spal inammissibile, griglie confermate

In attesa dell’udienza al Tar del Lazio (in programma domani), questo round di giustizia sportiva se lo aggiudica la Figc. Il Collegio di Garanzia dello Sport infatti ha dichiarato inammissibile il ricorso della Spal e respinto quelli di Alcione e Fano. Tutte e tre le società avevano fatto appello contro le graduatorie dei ripescaggi e delle riammissioni decise da via Allegri a seguito delle relazioni di Covisoc e Commissione Criteri Infrastrutturali. Dopo le sentenze contro Reggina e Lecco potrebbero infatti liberarsi (se anche la giustizia amministrativa confermerà l’esclusione) due posti nel campionato di serie B e di conseguenza anche in quello di C. Secondo la Figc le griglie sono Brescia e Perugia che precedono Spal e Benevento per la B; Casertana e Piacenza per la C. I giudici del Collegio di Garanzia hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Spal che contestava l’abigilità riconosciuta al Perugia per lo stadio Curi. Evidentemente hanno rilevato la mancanza di interesse manifesto da parte del club per un tecnicismo giuridico: al momento non c’è stata alcuna riammissione.