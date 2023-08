Bari-Palermo, si riparte dalla storia

Sarebbe stato difficile, per la Serie B, iniziare con una partita più significativa di Bari-Palermo, 59 volte in A sommando i campionati di due squadre che stanno cercando di recuperare la statura degli anni passati. Hanno attraversato momenti di gloria e depressione, sono fallite e risorte, ma da troppo tempo aspettano il ritorno in Serie A, i pugliesi l’hanno lasciata nel 2011, i siciliani nel 2017. Meglio evitare altri ritardi, queste sono piazze generose e giustamente impazienti. Ricomincia questa sera una delle storie calcistiche più belle ed emozionanti del calcio italiano. Già il primo turno di Coppa Italia può dare l’idea del livello. Nei 32esimi in 12 partite si sono sfidate una squadra di Serie A e una di Serie B e non sempre è finita secondo pronostico. Il Cittadella per esempio ha eliminato l’Empoli al Castellani, lo stesso ha fatto la Reggiana di Nesta a Monza, hanno faticato non poco il Sassuolo che ha fatto fuori il Cosenza solo ai supplementari e solo quando i calabresi sono rimasti in 10, la Salernitana con la Ternana (1-0, con palo di Faletti), il Lecce col Como (1-0), il Cagliari col Palermo (2-1 all’ultimo istante del secondo tempo supplementare), il Torino con la debuttante in B Feralpisalò (2-1), il Genoa col Modena (4-3) e il Frosinone col Pisa (1-0), tutte vittorie con un solo gol di scarto. Ma si sa, la Serie B è la categoria dei pronostici sbagliati. Basta prendere gli ultimi cinque campionati per accorgersi, per esempio, che difficilmente le squadre retrocesse dalla Serie A riescono a riconquistare subito la categoria. Delle 15 retrocesse dal 2017-18 al 2021-22 solo tre (Verona nel 2018 e Cagliari e Genoa nell’ultima stagione) sono tornate in A nel giro di un anno. E’ la ragione per cui Spezia, Cremonese e Samp devono stare attente alle avversarie che le aspettano in B. In questo campionato che parte zoppo (non è bello, per niente) in attesa delle sentenze dei tribunali, Bari e Palermo, Parma e Sampdoria, Cremonese e Venezia sono le squadre da cui è giusto aspettarsi di più.