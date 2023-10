Serie B, riparte la Cremonese: Coda stende il Como

Riparte la Cremonese, Como ko

La Cremonese torna a vincere battendo 3-1 il Como. Dopo il ko contro il Parma, la squadra di Stroppa conquista i tre punti in una partita piena di emozioni. In avvio è subito Cutrone a sbloccare, ma l'intervento del Var annulla il gol per fuorigioco millimetrico. Ne approfitta la Cremonese, con il rigore trasformato da Coda (mano di Ioannou in area) e la rete di Okereke per il doppio vantaggio. Nel finale del primo tempo Verdi trova un gol capolavoro, nuovamente annullato dal Var per il tocco di Cutrone, di nuovo in fuorigioco. Nella ripresa il Como accorcia con Cutrone, stavolta senza fuorigioco, ma poi la Cremonese chiude la partita con la doppietta personale di Coda. Altro intervento del Var nel finale, per il rosso Lochoschvili che lascia la Cremonese in 10, senza però che il Como riesca a reagire. Stroppa sale a quota 13 punti, rientrando in zona playoff e portandosi ad un solo punto proprio dal Como di Longo. Altra partita della giornata la sfida tra Spezia e Pisa, che nonostante qualche occasione per la squadra di casa si chiude con un pareggio senza reti, che lascia entrambe le squadre vicine alle ultime posizioni della classifica.