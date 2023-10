Palermo-Spezia 2-2: Stulac nel recupero fa impazzire il Renzo Barbera

PALERMO - Incredibile pareggio in rimonta per il Palermo, che grazie ai gol di Mancuso e Stulac (al quattordicesimo minuto di recupero) impone il 2-2 allo Spezia, che al 73' era avanti di due reti. Gli uomini di Corini, che erano reduci da tre vittorie consecutive in campionato, sono protagonisti di una reazione d'orgoglio, che consente loro di restare al terzo posto in classifica con 20 punti, a meno uno dal Catanzaro e a meno tre dal Parma. I rosanero devono però recuperare una gara.