Serie B, il Modena beffa il Brescia al 90'. Prima vittoria per il Lecco

Vittoria al cardiopalma del Modena contro il Brescia, arrivata grazie ad un gol allo scadere. Al Rigamonti le due squadre regalano una partita con poche emozioni e pochissime occasioni da gol fino all'incredibile finale . Al 90' Lezzerini atterra Stizzolo in area: rigore ed espulsione poi tramutata in giallo dall'intervento del Var. Dal dischetto Tremolada sbaglia e si fa parare il tentativo, ma sugli sviluppi del corner seguente spunta la testa di Zaro per il gol da tre punti.

Prima vittoria per il Lecco

Il Lecco batte il Pisa per 2-1 e conquista il primo successo in B dopo 50 anni di assenza. Il Pisa spreca l'occasione di entrare in zona playoff e resta a 12 punti. Dopo una chance sprecata dai padroni di casa con Vignato il Lecco passa in vantaggio al 24' con Bianconi che anticipa Moreo e Nicolas. Nella ripresa pareggio nerazzurro con una bella azione personale di Lisandru e Tramoni che segna il suo primo gol in campionato. La gara si decide in pieno recupero con il guizzo in contropiede del nuovo entrato Tordini servito da Giudici.