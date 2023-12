PARMA - Dopo due pareggi consecutivi il Parma di mister Pecchia torna a vincere e si regala un Natale da prima in classifica. Al Tardini i padroni di casa chiudono la pratica con la Ternana con un netto 3-1. A La gara è iniziata in salita con la Ternana in vantaggio dopo appena 8 minuti grazie alla rete siglata da Raimondo. Immediata però la risposta del Parma prima con il gol del pareggio firmato da Man e poi, nella ripresa, con le firme di Cyprien e Bernabé . Tre punti d'oro per i crociati che salgono 38 punti e certificano il primo posto, con la Ternana che rimane invece a 26.

La Cremonese si rialza immediatamente dopo il ko contro la Feralpisalò dominando allo Zini contro il Modena. Alla squadra di Stroppa basta un tempo per chiudere un match mai messo in discussione. I grigiorossi con precisione chirurgica segnano quattro gol nel primo tempo: al 16' Collocolo apre le mercature, poi una doppietta di Pickel e la rete di Ghiglione chiudono la gara sul 4-0. Torna a vincere anche il Cittadella e lo fa in maniera convincente superando per 4-1 lo Spezia. Al quarto d'ora granata già in vantaggio con Carriero e il primo tempo si conclude con il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa lo Spezia pareggia con Moro ma poi la doppietta di Pittarello e il gol di Maistrello consegnano la vittoria alla squadra di Gorini.

Il Lecco ferma il Venezia al termine di una gara intensa ed equilibrata. Al 21' Lepore su calcio di rigore porta in vantaggio gli ospiti, nella ripresa il Venezia pareggia quando Tessmann serve Johnsen che entra in area e batte Melgrati. Tre minuti e super Tessmann si mette in proprio e dai 20 metri, batte Melgrati. Al 26' torre di Novakovich per Ionita, Sverko è superato, magia in acrobazia e pareggio. In pieno recupero Lecco in dieci per l'espulsione di Lemmens. Gol e spettacolo invece tra Como e Palermo che danno vita a un 3-3 pieno di colpi di scena. Nel primo tempo è la squadra di Corini a dominare e a portarsi giustamente in vantaggio con una bella rete di Di Francesco. Nel secondo tempo è subito un altro Como, il gol del pareggio di Cutrone arriva dopo pochi secondi, rete di testa su cross di Curto. Ed è ancora Curto a servire la palla a Gabrielloni per il gol del momentaneo sorpasso. Un vantaggio che dura solo cinque minuti, il tempo che passa prima che Segre riesca a segnare di testa il gol del 2-2 sugli sviluppi di un corner. Nel finale Graves riesce a sorprendere la difesa comasca svettando di testa e riportando i rosanero in vantaggio ma è Verdi dal dischetto a segnare il 3-3 e chiude la partita.