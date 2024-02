Balata: "Serve equilibrio per difendere i campionati nazionali"

Venerdì 26 gennaio la Lega B ha pubblicato l'offerta per le dirette a pagamento del mercato italiano confermando anche i pacchetti non in esclusiva che nell'ultimo triennio hanno permesso di raddoppiare gli introiti. Su questo, e altri temi come l'importanza dei campionati nazionali, si è espresso il presidente della Lega B Mauro Balata nell'intervista rilasciata a SportBusiness, portale internazionale specializzato in diritti media e marketing: "Ci sono cose in evoluzione che riguardano tutto il calcio europeo. Dobbiamo vedere come questi progetti internazionali, come l’ampliamento delle competizioni europee e della Coppa del mondo per club, incidono sulle competizioni nazionali. Questa dinamica letale tra il gigantismo di queste mega competizioni e il valore economico e sociale dei campionati nazionali necessita di essere analizzata in modo approfondito per trovare un equilibrio adeguato. Non penso che questo sia stato fatto. La strategia di dare sempre più soldi ai club più grandi e di incidere sull’equilibrio competitivo all’interno dei campionati nazionali deve essere riesaminata".