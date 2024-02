Reti bianche tra Modena e Spezia nel posticipo di Serie B

Si è conclusa la 26a giornata di Serie B con il match tra Modena e Spezia, giocata quest'oggi al Braglia. Nel corso dei novanta minuti ha regnato l'equilibrio, con le due formazioni che non sono riuscite a sbloccare il risultato. Da segnalare che lo Spezia ha giocato per gran parte della sfida in inferiorità numerica, a causa dell'espulsione rimediata da Gelashvili al 35' del primo tempo per doppia ammonizione. Nonostante l'uomo in più, il Modena non è riuscito a conquistare l'intera posta in palio, con il risultato finale che è stato di 0-0.