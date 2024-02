Palermo ko con la Ternana. Il Bari cade a Catanzaro

In Serie B è tempo di turno infrasettimanale, in occasione della ventisetteisma giornata della regular season. Il programma si è aperto questo pomeriggio con due 1-1 in Reggiana-Sudtirol e Ascoli-Brescia e si chiuderà nella serata di domani con i tre posticipi del mercoledì. Negli anticipi delle 18:15, Odogwu ha risposto a Pieragnolo a Reggio Emilia, negando ad Alessandro Nesta la vittoria tra le mura amiche. Eurogol di Dickmann al "Del Duca", con Maran che ferma Fabrizio Castori a cui non è bastato Mendes su rigore.

Vandeputte e Iemmello fanno volare il Catanzaro

Superato lo scoglio di un banco di nebbia, il Catanzaro ha battuto 2-0 il Bari con un gol per tempo: la premiata ditta Vandeputte-Iemmello non ha lasciato scampo agli uomini di Iachini, al secondo ko consecutivo. Uno stop che coincide con la seconda vittoria di fila per gli uomini di Vivarini. I calabresi si consolidano in zona playoff e approfittando del ko al Barbera del Palermo contro la Ternana per portarsi a -1 dai rosanero. In Sicilia, Pereiro ha portato avanti gli ospiti, riacciuffati da Lund. Nel secondo tempo Phyttia e Raimondo hanno spianato la strada verso il successo. Il gol di Brunori in pieno recupero ha permesso solo di rendere meno pesante il passivo.

Frena il Parma, ne approfittano Cremonese e Como

In testa frena il Parma, bloccato sull'1-1 al Tardini dal Cosenza: gol di Cyprien, pareggio di Camporese e tante emozioni tra legni e occasioni da rete. Quando Balogh è stato espulso per somma di ammonizioni al 78' i ducali si sono dovuti difendere dagli assalti dei silani. Ne hanno approfittato Cremonese e Como. I grigiorossi di Stroppa hanno vinto 2-1 al Ferraris contro la Sampdoria grazie a Johnsen e Falletti. Di Ghildardi il momentaneo pari blucerchiato. Cremonese a -6 dal Parma, Como a -7 con il 3-0 in casa del Lecco griffato da Goldaniga, Bellemo e Abidgaard.

Domani, 28 febbraio, tre partite alle 20:30: Pisa-Modena, Spezia-FeralpiSalò e Venezia-Cittadella. I lagunari possono portarsi a -5 dalla vetta.