Clamoroso in Cosenza-Catanzaro: la partita si gioca senza quarto uomo. Il motivo

Cosenza-Catanzaro è uno dei big match della 28esima giornata di Serie B. Oltre 20mila tifosi al San Vito - Gigi Marulla per il derby calabrese. Partita che però al 25esimo è stata interrotta per diversi minuti per il grave infortunio del primo assistente . Match che ora sta proseguendo senza il quarto uomo.

Cosenza-Catanzaro, grave infortunio per il primo assistente

Cipressa, il primo assistente della partita, si è infrotunato cadendo da solo mentre correva. Si sospetta una grave lesione al ginocchio. Tant'è che è stato trasportato fuori dal campo in barella dai sanitari. Quindi il quarto uomo Mastrodomenico della sezione di Matera lo ha sostituito come primo assistente ma nessuno è subentrato come quarto uomo. Il gioco è ripreso dopo cinque minuti e appena due minuti dopo la ripresa il Catanzaro è passato in vantaggio grazie al gol di Iemmello.