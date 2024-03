Serie B: Nesta batte il Catanzaro, sconfitta pesante per la Ternana

Entra nel vivo la 29a giornata del campionato di Serie B , tra big match e scontri diretti attesissimi. Colpaccio della Feralpisalò a Modena , mentre lo Spezia ottiene una vittoria di capitale importanza contro il Sudtirol . Un punto per parte per Cosenza e Cittadella . Successo allo scadere per la Cremonese di Stroppa, che stende il Como . Bottino pieno per Reggiana e Pisa , con il Catanzaro di Vincenzo Vivarini che cade a sorpresa dopo lo 0-2 nel derby con il Cosenza.

I risultati della 29a giornata di Serie B

Nelle gare delle 14, il Cosenza non va oltre lo 0-0 contro il Cittadella e non riesce a riscattare la sconfitta incassata nel derby con il Catanzaro. I Lupi calabresi restano a +4 sulla zona playout, ma non possono ritenersi tranquilli. I veneti, dal canto loro, interrompono una lunghissima striscia negativa, ma sprecano una grande occasione per riconquistare un piazzamento playoff. Vittoria importantissima per lo Spezia, letteralmente trascinato da Daniele Verde, che batte due volte Poluzzi e condanna il Sudtirol al ko. 2-1 il risultato finale, con il solito Casiraghi che non evita la sconfitta degli altoatesini. Colpaccio della Feralpisalò sul campo del Modena di Paolo Bianco, con la rete di La Mantia che regala tre punti di platino ai lombardi e scatena i fischi del "Braglia". La sorpresa di giornata arriva al "Ceravolo" di Catanzaro, dove la Reggiana di Alessandro Nesta sfrutta uno sfortunato autogol di Fulignati e porta a casa il bottino pieno. Brusca frenata per le aquile calabresi, che perdono terrreno dalla Cremonese di Giovanni Stroppa, che si aggiudica nel finale lo scontro diretto con il Como, approfittando della superiorità numerica. Il Pisa torna a volare grazie a Moreo, che punisce all'89' la Ternana. Fere ancorate a quota 29 e immischiate nella lotta per non retrocedere.

Colpaccio Feralpisalò, Verde fa volare lo Spezia

La Feralpisalò dimentica la sconfitta casalinga con la Sampdoria e accorcia la classifica, battendo a domicilio il Modena di Paolo Bianco. Di Molfetta e Butic permettono agli ospiti di annullare l'iniziale vantaggio emiliano, targato Abiuso, prima del pareggio di Palumbo su calcio di rigore. Nel finale, il gol di La Mantia premia i lombardi, ora con 27 punti all'attivo. Vola la Spezia di Daniele Verde, autore di una doppietta al "Picco" contro il Sudtirol, che riesce soltanto ad illudersi con la marcature di Casiraghi, autentico trascinatore degli altoatesini.