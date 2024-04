Serie B, colpo Catanzaro a Parma. Pari tra Modena e Bari, Palermo ko

L'intensa giornata di Pasquetta in Serie B è cominciata con la sfida tra Modena e Bari . Nel match giocato al Braglia ha vinto l'equilibrio, con le due squadre che hanno pareggiato con il risultato di 1-1 . I gol sono arrivati tutti nel secondo tempo: il Modena è passato in vantaggio al 51' con Palumbo , poi è arrivata la risposta dei pugliesi con Pucino al 62'.

Serie B, il Como vola al secondo posto approfittando dello stop del Venezia

A seguire le sette partite con calcio d'inizio alle 15. Il Como ha battuto 2-0 il Sudtirol al Sinigaglia. Un gol per tempo: Da Cunha nella prima frazione di gioco, Cutrone nella ripresa: perfezionato il sorpasso al Venezia al secondo posto in classifica. I lagunari sono stati battuti 3-2 in casa dalla Reggiana di Alessandro Nesta: Busio e Pojhanpalo hanno illuso i padroni di casa ribaltati da Portanova, un autogol di Altare e Pierangolo. Colpo esterno anche per il Brescia a Cosenza: 2-1, doppietta di Galazzi dopo il gol di Crespi.

Colpaccio Catanzaro a Parma, ko rocambolesco del Palermo a Pisa

La capolista Parma ha perso a sorpresa al Tardini contro Catanzaro: Vivarini ha fatto festa grazie a Biasci e Antonini Lui staccando il Palermo di 3 punti. Il Pisa ha infatti battuto 4-3 i rosanero. Brunori e Lund hanno lanciato gli ospiti, D'Alessandro e Bonfanti li hanno riacciuffati e quando Gomes, al 64', è stato espulso per somma di ammonizioni Tramoni è diventato assoluto protagonista con una doppietta risolutiva. Spezia-Ascoli si è concludersi dopo essere stata interrota per il malore di un tifoso in tribuna. Risultato finale di 2-1: gol di Vignali, Rodriguez e Hristov. Lecco e Cittadella è terminata 1-1: a Negro ha risposto Crociata.

Alle 18 la Cremonese affronterà in casa la FeralpiSalò. Questa sera, invece, si accenderanno i riflettori di Marassi per l'incontro tra Sampdoria e Ternana: fischio d'inizio alle ore 20:30.