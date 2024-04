Puscas salva il Bari, ma è caos a bordocampo per il rigore: due espulsi

Tensione a Bari durante la partita contro il Pisa . Con i toscani in vantaggio di una rete, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di Giampaolo , insediatosi in settimana , per un tocco di mano di Calabresi. Durante il lungo check all'on field review, si sono scontrate le due panchine e il direttore di gara ha deciso di espellere il ds del Bari Polito e il collaboratore di Aquilani Agnelli . Il penalty è stato poi assegnato e Puscas dal dischetto risponde alla rete di Calabresi segnata dopo appena tre minuti.

Serie B, tutti i risultati

1-1 dunque al San Nicola alla prima partita senza Iachini in panchina. Valanga di gol a Salò nella sfida tra Feralpi e Como. La squadra di Fabregas porta a casa tre punti fondamentali per la corsa alla promozione vincendo 5-2. La sblocca Felici per i padroni di casa, poi si sveglia il Como: tre gol nel giro di veni minuti. Prima Cutrone, poi Barba e poi ancora l'ex attaccante del Milan. Zennaro nel recupero del primo tempo riapre la partita, ma nella ripresa arriva la rete del poker di Strefezza. Il gol di Braunoder chiude i giochi all'87esimo. Pareggi per 0-0 nelle altre due partite, Ascoli-Modena e Brescia-Ternana.