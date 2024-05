Fronte comune tra Serie A e B: Balata si candida alla Federcalcio?

ROMA - Una volta erano alleati, Gravina e Balata. Poi qualcosa si è rotto e sono cambiate le vedute, le prospettive e pure gli interessi. Al punto che il presidente della Lega Serie B ora appare sempre più distante dalla governance e sempre più vicino alle posizioni della Serie A, l’opposizione oltranzista in consiglio federale. Nell’ultima riunione tra le componenti, ad esempio, Balata è stato l’unico ad astenersi dal voto (con mandato della sua assemblea) sul piano strategico di riforma economico-finanziaria voluto dal presidente Figc. Voci di palazzo raccontarono di un vertice segreto tra Balata e la Serie A prima di quel consiglio e della decisione di dare un segnale comune di dissenso. Solo che poi il massimo campionato, ottenendo l’adeguamento dei parametri al modello Uefa e la cancellazione per sé stessa degli indici ammissivi, ha finito per aderire al piano federale, lasciando il solo Balata sul fronte degli astenuti. Eppure l’alleanza sembra essere rimasta solida. C’è stato un tempo, fino al 2009, in cui A e B facevano parte della stessa lega. Poi pretesero la scissione, così da esercitare in modo più evidente un certo potere politico. In termini di percentuali decisero per il 12% in A e il 5% in B, ma allora contava altro: il peso dei dirigenti, la leadership delle big, la volontà di indirizzare la maggioranza.