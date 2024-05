Bari-Ternana diretta: Casasola sbaglia il calcio di rigore LIVE

BARI - Sfida d'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana . Al ' San Nicola ' si gioca il primo atto degli spareggi per non retrocedere . La squadra di Giampaolo , reduce da un campionato deludente, punta a conquistare un successo in casa per poi giocarsi tutti nella gara di ritorno, in programma giovedì 23 maggio al ' Libero Liberati '. La Ternana di Breda cercherà invece di uscire imbattuta dal ' San Nicola ' per poi cercare di sfruttare il fattore campo al ritorno. Segui la diretta della partita.

21:21

45+5' - Termina il primo tempo

Bari e Ternana a riposo sullo 0-0. Fischi al 'San Nicola' per la squadra di Giampaolo. Tensione tra Favasuli e Sibilli.

21:16

45' - Palo di Pereiro! Concessi 4' di recupero

Mancino dai 20 metri per l'ex Cagliari: la palla colpisce il palo a Pissardo battuto. Aureliano concede quattro minuti di extra time.

21:11

39' - Il Bari ci prova con Di Cesare

Traversone dalla sinistra per il capitano dei 'Galletti', smanacciato da un attento Iannarilli. Respira la Ternana.

21:06

34' - Clamorosa occasione per la Ternana: palo di Distefano!

Traversone insidioso di Luperini dalla destra che colpisce la parte alta della traversa e finisce sui piedi di Distefano che, con l'esterno destro, spedisce la sfera sul palo a porta sguarnita. Che occasione per le 'Fere'!

21:02

30' - Ammonito Pereiro

L'uruguaiano salta Benali in area di rigore e si lascia andare: giallo per simulazione comminato all'ex Cagliari che, cadendo, accusa un problema alla gamba destra. Espulso intanto il preparatore dei portieri della squadra umbra che reclamava il calcio di rigore.

20:59

27' - Il Bari si affaccia in avanti

I 'Galletti' provano a reagire: buon pallone messo in mezzo da Ricci. Allontana l'attenta retroguardia rossoverde.

20:56

24' - Ammonito Favasuli

Il primo giallo del match è per il numero 27 delle 'Fere': punito un fallo scomposto su Ricci.

20:53

21' - Ternana ancora pericolosa con Pereiro

L'ex Cagliari ci prova dalla distanza ma il suo mancino termina alto sopra la traversa.

20:52

20' - Ternana aggressiva, Bari intimorito

Primi 20' di partita dominati dagli ospiti: dopo il palo di Sibilli, la squadra di Breda ha messo alle corde il Bari sbagliando anche un calcio di rigore con Casasola all'11'.

20:45

13' - Pereiro spaventa il Bari

Conclusione a giro dell'uruguaiano che termina di poco alta sulla traversa. Ternana all'attacco dopo aver fallito il calcio di rigore, Bari ora in affanno.

20:43

11' - Pissardo para il calcio di rigore a Casasola!

Il portiere del Bari respinge la conclusione dal dischetto del difensore rossoverde. Esplode il 'San Nicola'.

20:41

9' - Calcio di rigore per la Ternana

Fallo in area di Nasti su Carboni: Aureliano concede la massima punizione alle 'Fere'.

20:39

6' - Carboni! Ternana vicina al gol!

Uno-due da applausi confezionato da Carboni e Pereiro: l'uruguaiano serve l'ex Monza che conclude l'azione con un tiro in porta. Salva tutto Pissardo.

20:36

3' - Risponde la Ternana con Pereiro

Che avvio di match al 'San Nicola'! Favasuli entra in area e serve Pereiro che calcia in porta. L'ex giocatore del Cagliari finisce poi a terra dopo un contrasto con un difensore biancorosso, scatenando le proteste dei compagni che reclamano un calcio di rigore. Tutto regolare per Aureliano che fa proseguire il gioco.

20:33

1' - Palo di Sibilli: Bari a un passo dal vantaggio

Dopo 30 secondi di partita i biancorossi sfiorano il gol dell'1-0: traversone dalla destra e colpo di testa di Sibilli che anticipa Favasulli e colpisce il palo. Si salva la Ternana.

20:32

1' - Inizia il match del 'San Nicola' tra Bari e Ternana

Il primo pallone della partita lo muove la squadra di Giampaolo.

20:26

Bari e Ternana, quante assenze

Giampaolo dovrà fare a meno di Diaw, Edjouma e Guiebre, assenti per infortunio. Breda non avrà a disposizione ben sei elementi: Pyyhtia, Zuberek Sgarbi, Capuano, Marginean e Favilli.

20:23

Bari-Ternana, arbitra Aureliano

La direzione dell'andata dei playout di Serie B è stata affidata a Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Berti e Cecconi, mentre il quarto ufficiale sarà Prontera. In sala Var ecco Di Paolo e Gariglio.

20:20

Playout Serie B, prima volta per la Ternana. Il Bari...

Per i 'Galletti' si tratta della seconda partecipazione ai playout di Serie B. L'unico precedente risale alla stagione 2003-2004, quando i biancorossi, dopo aver vinto l'andata in casa contro il Venezia (1-0), persero 2-0 al ritorno, retrocedendo in Serie C. Tuttavia, il Bari ottenne il rispescaggio in Serie B a causa dell'esclusione di Ancona e Napoli. La Ternana disputa invece, per la prima volta nella sua storia, uno spareggio in cadetteria.

20:10

Ternana, Breda: "San Nicola? Bello ma parlerà il campo"

"Pubblico delle grandi occasioni al 'San Nicola'? Abbiamo giocato a Palermo con un tifo così. Sono stadi che fanno effetto e chi vuole fare questo mestiere vuole vivere di queste partite", sottolinea il tecnico delle 'Fere' ai microfoni di Sky Sport. "Ci saranno tante difficoltà ma è sempre il campo che parla: il contorno è bello ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo determinare. Partita difficile, tutte e due le squadre si giocano tutto. Vogliamo concludere un percorso importante".

20:05

Bari, Giampaolo: "Daremo tutto"

Le parole dell'allenatore dei biancorossi ai microfoni di Sky Sport: "Entrerà in campo una squadra che darà tutto. Bellomo? Partirà titolare. È un giocatore del Bari e di Bari. Ha un grande spirito di appartenenza".

20:00

Playout Serie B, cosa dice il regolamento

Lo spareggio per la permanenza in cadetteria mette di fronte la 16esima classificata in regular season (Ternana) contro la 17esima (Bari) che si sfidano in un confronto di andata e ritorno. In caso di parità nelle due sfide, a conquistare la salvezza sarebbero gli umbri in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

19:55

Bari-Ternana, al 'San Nicola' c'è il pubblico delle grandi occasioni

Cresce l'attesa per la sfida d'andata del playout tra i biancorossi e i rossoverdi: al 'San Nicola' sono infatti attesi circa 35mila spettatori.

19:50

Bari-Ternana: Di Cesare e Raimondo, generazioni a confronto

Da una parte il marcatore meno giovane di questo campionato gioca nel Bari (Valerio Di Cesare – 23/05/1983), dall’altra, tra coloro che hanno realizzato almeno quattro reti, il più giovane è della Ternana (Antonio Raimondo - 18/03/2004 – con nove gol).

19:40

Bari-Ternana, i precedenti in Serie B

Biancorossi e rossoverdi si sono affrontati 42 volte in cadetteria, sempre in regular season: i pugliesi hanno perso solo una delle ultime nove partite contro gli umbri nella competizione, con cinque successi e tre pareggi a completare il parziale.

19:33

Bari-Ternana, le formazioni ufficiali

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Acampora, Bellomo, Sibilli; Nasti. All. Giampaolo.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Dalle Mura, Lucchesi, Casasola; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Distefano, Pereiro. All. Breda.

19:30

Bari-Ternana, dove vedere l'andata dei playout in tv e in streaming

Il match tra Bari e Ternana, valevole per l'andata dei playout di Serie B, sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202). La sfida del 'San Nicola' sarà visibile anche in streaming scaricando attraverso le applicazioni Dazn, Sky Go e Now, scaricabili sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.

Stadio 'San Nicola', Bari