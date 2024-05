Bentivoglio: "Venezia in pole nei playoff, a Bari brucia la A sfumata un anno fa"

"Venezia favorito nei play off". Ne è sicuro Simone Bentivoglio, ex calciatore dei lagunari (ma anche ex Bari, Sampdoria e Chievo Verona) che ora allena l'Arzignano Valchiampo: "Il piazzamento della stagione regolare è comunque importante, per me la squadra favorita è il Venezia, che ha un vantaggio in più rispetto alle altre".