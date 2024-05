Ternana-Bari ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Ternana e Bari tornano in campo per il ritorno dei play out di Serie B. Le due formazioni si affrontano dopo il pareggio maturato all'andata al San Nicola: in palio c'è la salvezza nel torneo cadetto.

Ternana-Bari, la data

Ternana-Bari sarà disputata oggi, giovedì 23 maggio, con calcio d'inizio alle 20.30. Si giocherà allo Stadio Libero Liberati di Terni.

Dove vedere Ternana-Bari in diretta tv

La partita Ternana-Bari verrà trasmessa in tv in diretta da Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Ternana-Bari in streaming

Ternana-Bari sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a Sky Go, Now e DAZN. Basta scaricare le app di Sky Go, Now e DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o anora ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.