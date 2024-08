Serie B, Cittadella-Pisa visibile gratis su Dazn

Durante la terza giornata di Serie BKT, Dazn annuncia che il match Cittadella-Pisa, in programma domani alle 20:30, sarà visibile anche in modalità gratuita. Le due squadre, in campo per il primo turno infrasettimanale, si daranno battaglia per guadagnare la loro seconda vittoria consecutiva del campionato, in un match che si preannuncia senza esclusione di colpi.