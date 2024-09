Cesena-Modena, derby con gol e senza vincitori: 2-2

Pari con gol. All' Orogel Stadium Dino Manuzzi il derby emiliano tra Cesena e Modena è finito 2-2 . Partita spigolosa e quattro reti nella sera della sfida tra gli ex Pierpaolo Bisoli , il mister delle storiche tre promozioni tornato da avversario, e Michele Mignani , ora sulla panchina dei romagnoli.

Espulso Caldara al 65'

Davanti a tredicimila tifosi, l'avvio di gara è stato contratto. Poco prima della mezz'ora ci ha pensato Pedro Mendes su assist di Caso a sbloccare la partita. La reazione del Cesena è stata immediata: Bastoni ha pareggiato dopo undici minuti dalla rete degli ospiti. La rimonta è stata completata dal calcio di rigore trasformato da Shpendi, concesso per un tocco di mano di Di Pardo su cross di Mangraviti. In avvio di ripresa il colpo di testa vincente di Zaro su calcio d'angolo battuto da Palumbo per il 2-2 finale. Al 63' traversa di Palumbo. Modena in dieci dal 65': brutta entrata di Caldara su Berti, costretto a essere sostituito. Rosso diretto dopo una revisione al VAR. Nel finale Van Hooijdonk ha sfiorato il colpo del ko e ha invocato un calcio di rigore.