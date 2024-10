Serie B: il Pisa capolista torna a vincere, Berardi rientra e il Sassuolo ne fa 6

Dopo la vittoria esterna della Juve Stabia contro la Sampdoria , prosegue l'ottava giornata della Serie B. Il Pisa cala il tris contro il Cesena e mantiene il primo posto. Successo anche per lo Spezia che rimane in scia della squadra di Inzaghi al secondo posto. Sei gol del Sassuolo contro il Cittadella . Festa grande per il rientro in campo di Berardi .

Pisa sempre più capolista

Il Pisa torna a vincere dopo le due sconfitte consecutive tra campionato, contro la Juve Stabia, e Coppa Italia, proprio contro il Cesena: 3-1 per i toscani grazie alle reti di Lind e Canestrelli, chiude i discorsi l'autogol di Donnarumma. Inutile il gol di Prestia nel finale. Sono 19 i punti per la squadra di Inzaghi, sempre più capolista; 16 per lo Spezia secondo. Alla squadra di Luca D'Angelo basta un gol di Francesco Pio Esposito per battere la Reggiana.

Frosinone, sconfitta in casa contro la Carrarese. Sassuolo show

Il Sassuolo festeggia il ritorno in campo di Berardi (al 74' è entrato tra gli applausi al posto di Laurentié), allunga la striscia di risultati utili e conquista la quarta vittoria nelle ultima cinque partite: 6-1 nella gara casalinga contro il Cittadella. Neroverdi che sbloccano la gara dopo quattro minuti con Mulattieri, ma i veneti pareggiano al quarto d'ora di gioco con Vita. Nel secondo tempo dilagano i ragazzi di Grosso: l'ex Roma Volpato riporta in vantaggio i suoi, poi in gol anche Thorstvedt (doppietta), Pierini e Laurienté su rigore. Il quadro del sabato della Serie B lo chiude la vittoria della Carrarese in casa del Frosinone:. 1-0 allo Stirpe per i toscani grazie alla rete di Cicconi.