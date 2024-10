Serie B, solo un pari per Bari e Salernitana, colpo esterno del Cosenza

ROMA - L'undicesima giornata del campionato di Serie B certifica il buon momento del Cosenza che vince in trasferta contro la Reggiana e trova punti preziosi in chiave salvezza. Il Bari non va oltre lo zero a zero contro la Carrarese, lo Spezia fallisce l'aggancio in vetta al Pisa, il Sassuolo lascia due punti preziosi a Castellammare di Stabia.

Bari, pareggio deludente con la Carrarese

Il Bari ottiene un deludente pareggio senza reti dopo una sfida scarna di emozioni. L'unico sussulto arriva in chiusura quando Benali porta in vantaggio i padroni di casa, ma il gol viene annullato dopo una revisione al Var.

Bari-Carrarese 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Il Brescia strappa un punto allo Spezia

Lo Spezia fallisce l'aggancio in vetta al Pisa. Gli ospiti trovano il vantaggio poco dopo la mezz’ora con Di Serio, ma in avvio di ripresa la formazione di Maran segna il gol del pareggio con Verreth. La formazione ligure chiude in dieci uomini per l'espulsione di Vignali che salterà la prossima sfida di campionato contro il Modena.

Brescia-Spezia 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

La Juve Stabia bracca il Sassuolo

La formazione di Fabio Grosso non riesce a mantenere il vantaggio, i campani non escono mai dalla partita e alla fine guadagnano un pareggio meritato. Gli emiliani sbloccano il risultato al 32’ con Pierini, ma quattro minuti dopo Maisto firma il pareggio. Nella ripresa la formazione di Grosso trova nuovamente il vantaggio con Pierini al 59', ma sessanta secondi dopo Adorante regala il pareggio alle "Vespe".

Juve Stabia-Sassuolo: 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Il Modena blocca la Cremonese

Due volte avanti, due volte raggiunta dagli avversari. La Cremonese di Corini torna da Modena con il rammarico di non aver chiuso la partita. Gli ospiti vanno in vantaggio in avvio con Bonazzoli, alla mezz’ora Caso riporta il risultato in equilibrio. Il Modena prende coraggio, e nel recupero del primo tempo completa la rimonta grazie al raddoppio firmato da Dellavalle. Ma la formazione allenata da Corini nella ripresa trova il pareggio con Vasquez.

Modena-Cremonese 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Cosenza, colpo esterno a Reggio Emilia

Grande colpo esterno del Cosenza che passa misura a Reggio Emilia e trova tre punti preziosissimi per la classifica. L'uomo copertina è Ricciardi che rompe l’equilibrio al 39’ firmando il gol che regala il successo alla formazione calabrese.

Reggiana-Cosenza 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

La Salernitana in dieci pareggia con il Cesena

La Salernitana viene fermata in casa dal Cesena. Nonostante il vantaggio iniziale, la squadra di Martusciello resta in dieci e si fa raggiungere dai omagnoli. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo venti minuti con Verde, ma poco la Salernitana resta in dieci uomini per l’espulsione del portiere Fiorillo. Il Cesena ne approfitta, e prima dell’intervallo trova il pareggio con Tavsan.

Salernitana-Cesena 1-1: cronaca, statistiche e tabellino