Bisoli furioso, suo figlio Dimitri lo calma così dopo la partita: il video è virale

Pierpaolo Bisoli ha perso la calma al termine di Bari-Brescia 2-2 , gara valida per la ventiduesima giornata di Serie B . L'allenatore del club lombardo si è scatenato nelle proteste nei confronti dell'arbitro Arena dopo la partita giocata ieri, 18 gennaio, al San Nicola : per evitare che la situazione di tensione degenerasse e che suo padre potesse incappare in provvedimenti disciplinari, su di lui si è scagliato, "placcandolo", suo figlio Dimitri , centrocampista delle rondinelle.

Dimitri vs Pierpaolo: le immagini sono virali

Un inconsueto quadretto familiare: non appena si è accorto di come stesse evolvendo il postpartita, Dimitri Bisoli è corso verso suo padre Pierpaolo e lo ha afferrato all'altezza del collo, energicamente, allontanandolo dal capannello che era andato a formarsi nell'istante in cui è stata decretata la fine del match. Poi lo ha abbracciato per tranquillizzarlo, accompagnandolo fuori dal campo. Ruoli invertiti, immagini virali.