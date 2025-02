Serie B, il big match Sassuolo-Pisa sarà visibile gratuitamente: ecco come

Sassuolo-Pisa gratis su DAZN

Sassuolo a 62 punti in classifica, Pisa a 57. Al Mapei Stadium sarà scontro ad alta quota, davanti a una importante cornice di pubblico. Per l'occasione, DAZN ha deciso di trasmettere la partita gratuitamente, anche ai non abbonati. Come fare per seguirla? Andando su dazn.com/home, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, è necessario registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Altrimenti, è possibile abbonarsi a DAZN, attivando il pacchetto Goal Pass per seguire interamente tutta la Serie B, ma anche 3 partite di Serie A per turno, La Liga, il meglio del campionato portoghese, e il calcio femminile, tra Serie A e Champions League.