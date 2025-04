La Serie B in campo per AIL

La 32ª giornata della Serie BKT promuove la manifestazione Uova di Pasqua AIL in programma il 4, 5 e 6 aprile in oltre 4.900 piazze italiane. La tradizionale iniziativa organizzata dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, arrivata alla 32a edizione, avrà un’eco anche negli stadi della B attraverso led a bordocampo, video sui maxischermi e messaggi speaker, supportati da contenuti web dedicati sui siti e i social della Lega Serie B e dei club.

“Abbiamo accettato con piacere l’invito di AIL nel supportare la raccolta fondi per la ricerca contro i tumori del sangue – dice il Presidente della Lega B Paolo Bedin - Un appuntamento sentito e consolidato, entrato ormai nelle abitudini di milioni di italiani che partecipano con convinzione al sostegno dell’iniziativa’.

“Il calcio è molto più di un gioco: genera emozione, appartenenza, speranza. La sensibilità dimostrata dalla Lega Serie B nel sostenere la campagna Uova di Pasqua AIL ne è una testimonianza concreta - dichiara Gaetano Biallo, Direttore Generale AIL -Grazie a questa collaborazione, il messaggio di solidarietà e supporto alla ricerca raggiungerà tifosi in tutta Italia, abbattendo barriere e facendo sentire tutti parte di una squadra più grande, quella della lotta contro i tumori del sangue. Ringraziamo la Lega Serie B e tutte le squadre coinvolte per aver scelto di essere al nostro fianco in questa importante partita di vita.”

La manifestazione Uova di Pasqua AIL ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari. Con un contributo minimo associativo di 15 euro potrai ricevere le uova al latte o fondente; per sapere dove trovare i volontari AIL vai su ail.it. L’obiettivo è dare vita a importanti progetti di ricerca e assistenza, contribuendo a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

Le Uova di Pasqua AIL sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

