Serie B, il Pisa di Inzaghi si riscatta: 2-0 alla Reggiana. Salernitana, successo vitale

Trentatreesima giornata di campionato in Serie B. Il Pisa di Filippo Inzaghi conquista tre punti preziosi per avvicinare la promozione in Serie A: Reggiana sconfitta 2-0 a domicilio grazie a un gol del solito Lind (24') e al raddoppio di Tramoni al 43'. Gol annullato dal Var a Rus all'80'. Momentaneo +8 sullo Spezia secondo (impegnato domani a Mantova). La Carrarese pareggia 2-2 con il Catanzaro non trovando lo slancio per restare in scia di un posto nei playoff e deve continuare a guardarsi alle spalle: gol di Cherubini al 43', ribaltato da Compagnon al 54' e Pittarello al 65'. Di Steven Shpendi all'81' la firma sul 2-2. I calabresi si consolidano in zona spareggi promozione, ma sfuma la possibilità di mettere pressione a Cremonese e Juve Stabia, rispettivamente quarta e quinta, attese dallo scontro diretto.