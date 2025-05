Primo match point per la promozione, ma il Pisa nonostante la vittoria sul Frosinone deve rinviare la festa. Nel Serie B-day della 36/a giornata, alla squadra di Pippo Inzaghi non basta battere in casa i ciociari 1-0 grazie alla rete di Meister al 36' della ripresa, perché lo Spezia, diretto avversario nella corsa alla Serie A, ha guadagnato i tre punti superando 2-0 la Salernitana, (Kouda al 22' pt, raddoppio di Vignali al 34' st). I toscani, che mantengono i nove punti di vantaggio sui liguri, aspettano il ritorno nel massimo campionato da 34 anni. Ora basta un pari per la festa.