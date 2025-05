L'uomo dei sogni veri è ancora Pippo Inzaghi. Se ne sono accorti anche a Pisa, dopo le imprese incredibili, a suon di record, firmate a Venezia, Benevento, Reggio Calabria e persino a Salerno, in un’annata in cui è inciampato in errori evidentemente non suoi. Ma neppure il fuoco amico granata è riuscito a spegnere quello della passione con cui ha costruito una carriera impareggiabile nelle aree di rigore avversarie, e ora in panchi